Dybala e la rivelazione ai suoi amici: “Non mi vedrei con la maglia dell’Inter”

Quella di oggi è una giornata importante per la Juve che, ospiterà la Sampdoria all'Allianz Stadium in vista del match di Coppa Italia valido per l'accesso ai quarti di finale. La squadra allenata da Max Allegri vorrà ripetere il cammino dello scorso anno, quando la Vecchia Signora è uscita vittoriosa e trionfante dal prato del Mapei Stadium, dove battè in finale l'Atalanta di Giampiero Gasperini. Questa sera, l'avversario sarà molto piu abbordabile rispetto alla Dea ma che, non lascerà nulla al caso e anzi, se la giocherà fino all'ultimo secondo considerata la posta in palio e il fatto che i blucerchiati non abbiano nulla da perdere.