Dybala è ancora pazzo della Juve: “6 anni dal mio primo giorno, oggi inizia una nuova stagione”

La Joya ha postato alcune storie sul suo profilo Instagram

La Juventus si è ritrovata oggi per il primo giorno di ritiro sotto la guida di Massimiliano Allegri. I calciatori bianconeri sono arrivati in mattinata al J Medical per svolgere le visite di rito, che precedono l'inizio del ritiro. Squadra ancora a ranghi ridotti, visto che molti dei calciatori bianconeri sono stati impegnati con le rispettive nazionali nell'Europeo e nella Copa America. Nelle prossime settimane a mano a mano inizieranno a tornare i giocatori, ma intanto Massimiliano Allegri potrà lavorare a ranghi ridotti per iniziare a preparare la prossima stagione, nella quale la Juventus cercherà di ricucirsi sul petto quello Scudetto che dopo 9 anni è finito sulle maglie dell'Inter.

Un arrivo in grande stile, postato dallo stesso numero 10 sul suo profilo Instagram: "Si ricomincia. 2021/2022 here we go" la didascalia che accompagna la foto della Joya che esce dalla sua auto per effettuare le visite mediche. Tanti i commenti dei tifosi, che chiedono alla Joya di portare a Torino la Champions e soprattutto di firmare il rinnovo. Nei prossimi giorni il suo agente si incontrerà con la dirigenza bianconera per continuare a trattare il rinnovo del contratto, che comunque sembra una formalità. Entrambe le parti vogliono infatti proseguire insieme, con Dybala che ha confermato la sua volontà di vestire il bianconero attraverso delle foto pubblicate sulle sue Instagram Stories: tre scatti del suo primo anno in bianconero corredate da alcune didascalie, "6 anni dal mio primo giorno alla Juventus. E una nuova stagione inizia oggi", che confermano la ferrea volontà della Joya di continuare a vestire la 10 bianconera.