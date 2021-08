Dybala: domani nuovo summit per il rinnovo

Le parti vicino all'accordo

redazionejuvenews

La Juventus sta preparando alla Continassa l'inizio della nuova stagione, con i bianconeri che esordiranno domenica 22 agosto contro l'Udinese alla Dacia Arena nella città friulana. Prima dell'inizio del nuovo campionato, i bianconeri avranno ancora un'ultima amichevole per migliorare la loro condizione: sabato sera all'Allianz Stadium, aperto al 50% per l'occasione, arriverà l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, contro la quale Ronaldo e compagni faranno l'ultimo test prima dell'inizio del campiono. Proprio Ronaldo dovrebbe guidare l'attacco bianconero nella sfida di sabato, e per la prima volta dal ritorno di Allegri dovrebbe far coppia in avanti con Paulo Dybala, tornato in gruppo dopo gli acciacchi subiti nelle prime settimane di allenamento.

I due cercheranno di affinare la loro intesa in campo, con Allegri che punterà molto sulla coppia di attaccanti per vincere il prossimo campionato e per fare più strada possibile in Champions League. Se Dybala lavora quindi per migliorare le sue prestazioni, fuori dal rettangolo di gioco i bianconeri stanno discutendo con il suo procuratore Jorge Antun il rinnovo del contratto, in scadenza il prossimo anno. Per la terza volta dal suo arrivo in Italia, il rappresentante del giocatore incontrerà la dirigenza della Juventus per continuare a trattare sul nuovo contratto: appuntamento nella mattinata di domani alla Continassa, con Jorge Antun e Carlos Novel, il manager che cura le sponsorizzazioni del giocatore, che incontreranno i massimi vertici bianconeri.

Da limare ci sono le cifre, con la Juventus che offre 8 milioni di fisso più bonus per arrivare a 10 e anche di più, e l'entourage del giocatore che vorrebbe partire da una base di 10 milioni a crescere per raggiungere i 12 con i premi, in modo da guadagnare quando Matthijs de Ligt, che percepisce il secondo stipendio più alto della Juve dopo quello di Cristiano Ronaldo. Una distanza tra domanda e offerta che domani dovrebbe essere limata, per raggiugnere quell'accordo che renderà la Joya il simbolo della Juventus fino al 2025, con opzione per la stagione successiva.