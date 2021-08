Dybala convocato in Nazionale: “Che felicità”

La stella della Juve ha postato una storia sui social

redazionejuvenews

La prima uscita stagionale della Juve non ha portato il risultato che tutti i tifosi juventini speravano. Il 2-2 di Udine infatti ha lasciato l'amaro in bocca, soprattutto per il modo in cui sono arrivate le due reti dei friulani che, grazie alla complicità di Szczesny sono riusciti ad ottenere un pari che sembrava insperato per come si era indirizzata la gara.

Ma in una partita che è tramontata nel buio piu totale, la vera luce la l'ha fatta intravedere il numero 10 della Vecchia Signora Paulo Dybala, autore di un gol di pregevole fattura, realizzato in anticipo e con un tocco di esterno da biliardo sul palo opposto. Altrettanto spettacolare invece, l'apertura di campo che ha portato Juan Cuadrado alla rete del momentaneo 0-2. Insomma, dopo mesi di infortuni e delusioni, ora Paulo Dybala sembra aver trovato finalmente la sua condizione migliore e può essere veramente l'arma in piu per tutta la stagione dei bianconeri.

Questo non è passato inosservato neanche al ct dell'albiceleste che, lo ha convocato in Nazionale dopo averlo lasciato a casa nell'ultima Coppa America. Gioia condivisa anche dallo stesso Dybala tra le sue storie Instagram, in cui ha postato una foto con la lista di nomi dei convocati ed annesso commento: "Que felicidad mas linda".