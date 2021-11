Dybala compie gli anni… agguato dei compagni di Nazionale

La Joya ha festeggiato il suo compleanno in ritiro contro la Nazionale e con i suoi compagni dell'Argentina

redazionejuvenews

La Juventus sta preparando alla Continassa a ranghi ridotti la sfida contro la Lazio in programma sabato pomeriggio allo Stadio Olimpico di Roma. I bianconeri ritroveranno il loro ex tecnico Maurizio Sarri per la prima volta dall'addio di due anni fa, e giocheranno la prima di tre importanti sfide che nella settimana li metteranno contro i biancocelesti, per poi volare a Londra per giocare contro il Chelsea finendo la settimana contro l'Atalanta a Torino. Massimiliano Allegri, come detto, sta lavorando a ranghi ridotti e i Nazionali inizieranno a tornare alla Continassa da mercoledì quando i bianconeri potranno lavorare seriamente.

Intanto dai ritiri delle Nazionali sono arrivati i primi verdetti, con l'Argentina che mercoledì notte giocherà contro il Brasile nello scontro tra le prime due del gruppo di qualificazione sudamericano. La nazionale albiceleste, che sta preparando la partita, ha festeggiato questa notte il compleanno di Paulo Dybala, che ha ricevuto una sorpresa nella sua camera. Da quanto si vede nei video pubblicato sull'account Instagram della Joya, repostati da quelli di De Paul, i compagni di Nazionali hanno fatto irruzione in camera del numero 10 della Juventus per fargli gli auguri e coprirlo di schiuma. Un'improvvisata che ha fatto grande piacere alla Joya, che ora è concentrato per far bene contro il Brasile e per continuare a trascinare la Juve.

Stessa Juve che ha fatto un comunicato per gli auguri all'argentino: "Arrivato in bianconero ventunenne, oggi la Joya festeggia il suo ventottesimo compleanno, per la settima volta con i nostri colori.

In questi giorni è lontano da Torino, ma lo è soltanto fisicamente; siamo sicuri che il nostro affetto e il nostro calore gli arriveranno dall'altra parte dell'Oceano, in una giornata così speciale.

Paulo è emozione, quella pura e vera. È eleganza, in ogni singola giocata. È illuminazione. È ispirazione. Paulo è l’immaginazione che diventa realtà. Ed è una realtà che racconta di una maglia addosso, come una seconda pelle, dal 2015.

Feliz cumple, Joya!" (Juventus.com)