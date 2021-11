Dybala: prima l’Atalanta poi il rinnovo

La Joya è pronta a tornare in campo sabato contro la squadra di Gasperini

La Juventus ha perso la quinta giornata della fase a gironi della Champions League contro il Chelsea, perdendo di fatto anche il primato nel girone : dopo 4 vittorie su altrettante partite, i bianconeri si sono fermati a Stamford Bridge, in una partita che non ha avuto storia e che è stata dominata dagli uomini di Tuchel. Una brutta sconfitta, che la Juventus deve lasciarsi alle spalle immediatamente e pensare alla partita in programma sabato allo Stadium contro l'Atlanta, importante ai fini della classifica e per non perdere altro terreno nei confronti delle prime della classe, distanti ancora undici punti, con il quarto posto occupato proprio dalla Dea distante quattro lunghezze.

A Stamford Bridge quello che è mancato è stato sicuramente il contributo di Paulo Dybala, in campo solo per unospezzone di partita e di rientro dall'infortunio che lo aveva fermato in Nazionale. La Joya ha messo minuti nelle gambe, e sabato contro la Dea potrebbe partire titolare per riprendere per mano la Juventus e per guidare la sua rimonta in classifica. Il numero 10 si è preso i bianconeri sulle spalle, ed è deciso a portarli alla vittoria nuovamente: la fascia da Capitano e la grande responsabilità che gli ha dato Massimiliano Allegri stanno motivando la Joya, che in partita, ma anche fuori, si sta comportando da vero leader e da esempio per i suoi compagni.