Dybala: Antun è arrivato a Torino, dopo la quarantena il rinnovo

Prima la quarantena poi i contatti con la Juve

La Juventus si sta allenando alla Continassa in vista dell'inizio della prossima stagione, la prima dell'Allegri bis. Il tecnico toscano è tornato a Torino dopo due anni di assenza, ed ha subito ritrovato l'entusiasmo di quando ha lasciato e la voglia di vincere sin da subito. Dopo la prima amichevole di sabato vinta contro il Cesena per 3-1, la squadra inizia oggi un'altra settimana di allenamento, che culminerà sabato con la sfida nel Trofeo Berlusconi al Monza. Ieri Allegri ha ritrovato altri giocatori tornati dalle vacanze, che si sono subito uniti al gruppo: Ramsey, Kulusevski, Rabiot, De Ligt e soprattutto Cristiano Ronaldo, hanno svolto ieri mattina le visite mediche al J Medical, per poi raggiungere il centro di allenamento bianconero.

Una delle sfide che avrà il neo tecnico della Juventus sarà quella di far convivere Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala : il portoghese è tornato a Torino per rimanere, mentre la Joya è pronta a riscattarsi dopo un'annata molto difficile, spinto anche dal rinnovo del contratto, che dovrebbe arrivare a breve. Ieri sera infatti il procuratore della Joya, Jorge Antun, è arrivato a Torino dove discuterà con la dirigenza bianconera del contratto della Joya.

L'agente dovrà osservare un periodo di quarantena, come imposto dalla legge italiana per chi viene da fuori, di 10 giorni, al termine dei quali è in programma l'incontro con la società bianconera: dopo le tante parole dei mesi scorsi, le parti sono ora convinte di continuare insieme, e da limare ci sarebbero solo alcuni ultimi dettagli sul contratto. Dybala dovrebbe guadagnare, con il rinnovo, 10 milioni di euro a stagione, più alcuni bonus legati a traguardi personali e di squadra, che lo metteranno al centro del progetto bianconero anche per i prossimi anni: la 10 sulle spalle e un futuro da Capitano, con la Joya che non vede l'ora di legarsi ancora alla Juventus.