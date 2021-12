Dybala: Antun a Torino per la firma sul rinnovo del contratto

Il procuratore del numero 10 della Juventus è sbarcato a Torino per incontrare la dirigenza bianconera e per mettere nero su bianco il rinnovo della Joya con il club

La Juventus è attesa dalle ultime due partite del girone di andata, che chiuderanno anche il 2021, un anno non troppo positivo per la Signora. I bianconeri si trovano infatti a 8 punti dal quarto posto attualmente occupato dal Napoli, e dovranno cambiare marcia nel girone di ritorno per recuperare il distacco dalla zona Champions. La squadra di Allegri è quindi pronta al nuovo anno, con il tecnico che spera verrà affrontato meglio di quanto successo con l'ultimo, e che lo farà con un Paulo Dybala rinfrancato dal nuovo contratto con la Juventus.