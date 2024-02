Dybala: “Allegri è stato fondamentale nella mia carriera”

Vittoria che è stato il comune denominatore dei passati anni, che hanno visto la Vecchia Signora dominare in Italia. Uno dei protagonisti di quelle vittorie è stato l'argentino ed ex numero 10 di Madama Paulo Dybala , oggi alla Roma, che in un'intervista rilasciata ai microfoni di Al Arabi Al Jadeed ha parlato della Juventus e del suo rapporto con Massimiliano Allegri .

"Essere allenato da Allegri è stato fondamentale nella mia carriera in due momenti diversi. Quando sono arrivato alla Juventus dal Palermo ero molto giovane ed sono entrato in una squadra con giocatori straordinari come Buffon, Chiellini, e tanti altri campioni come Tevez, Higuain e poi Cristiano Ronaldo. Ero giovane ma maturai rapidamente e ho imparato molto da Allegri e dai miei compagni. Erano anni bellissimi, in cui abbiamo ottenuto molto. La seconda volta ero più maturo e abbiamo lavorato in modo diverso, ma sempre con quel valore aggiunto che Allegri porta con sé: voler sempre vincere e lavorare per la vittoria"