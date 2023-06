Avv. Durante: “Juve? Non è giustizia, ma roulette sportiva”

L'avvocato Massimo Durante , ha parlato a Juventusnews24 del caso giudiziario dei bianconeri. Ecco le sue parole: "Tra pochi giorni annuncerò la nascita di Identità Bianconera, un’associazione di tifosi della Juve supportata da una piattaforma digitale in cui tutti si possono compattare e possono essere edotti su quanto successo. Ormai dal 2006 vediamo cosa succede in Italia in ambito sportivo. Io questa non la chiamo Giustizia, la chiamo roulette sportiva. La mia indignazione nasce dal fatto che passa un messaggio, da questo caso, come fosse una cosa normale. Qualcuno ha pensato a quei milioni di tifosi che non sanno cosa è successo? Chi rappresenta la Juve oggi sui giornali o nelle tv? A volte sono personaggi che non hanno neanche una cultura particolare . Bisogna avere nozioni giuridiche e chiunque ne ha si rende conto che le violazioni contro lo stato di diritto sono state ripetute. E’ il momento di cambiare registro, ci si deve muovere e qualcuno deve spiegare ai tifosi cosa è successo.

C’è qualcuno che nel corso della sua esistenza abbia fatto una plusvalenze non molto chiara? Certamente si, ma come mai non ci sono state sanzioni? Perchè non esiste una norma che indichi come regolare le plusvalenze. Come mai la Juve è stata sanzionata? Qualcuno dirà perchè l’ha fatto più volte, ma è da 20 giorni, da quella pantomima del levo o metto i punti, che non c’è niente da dire in merito, se non agire nel nostro piccolo, cercare di compattarci. Servono strumenti di conoscenza, vorrei che il tifoso avesse cognizione di quanto accaduto. Perchè non ci spiegano per filo e per segno cosa è davvero successo?