Durante: “Tanti dovrebbe delle scuse ad Allegri. Sullo Scudetto…”

Masssimo Durante, avvocato, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a RadioBianconera: "Mi immagino questo film: la Juventus campione d'Italia e, in quello stesso giorno, o magari anche solo il giorno dopo le dimissioni del nostro allenatore. Non ho nessun canale e non mi vanto di sparare cose a caso: io credo che Allegri stia maturando nella testa del nostro allenatore, che, sinceramente, ne ha subite troppe.

Non meritava un trattamento simile. Io ho sempre fatto parte di chi si sentiva onorato e orgoglioso di avere come mister una persona come Massimiliano Allegri. Ma tanti di voi dovrebbero tante scuse al nostro mister. E proprio per questo credo che Allegri abbia voglia di togliersi dei macigni dalle scarpe. Se oggi la Juventus gioca con questa spensieratezza, questa intensità e questo ardore è soltanto merito del completamento di un percorso che è iniziato due anni fa con tantissime difficoltà e con dei senatori, che rappresentavano dei seri ostacoli per il nostro allenatore: due su tutti sono CR7 e Bonucci, che si sentivano due allenatori in grado di scalzare Allegri.

Grazie al cielo, la nostra società, che è sempre stata seria, ha voluto dar fiducia e ha dovuto fare una scelta tra la destabilizzazione, che portavano i nostri senatori, e la serietà del livornese: ha scelto la seconda strada e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Certo, mi stupisco dello stupore di alcuni che vedono la Juventus in questa posizione di classifica: c'era da aspettarselo. Se mi aspettavo una Juventus così avanti in graduatoria e staccata dal resto del gruppo? No, anche perchè parliamo di un discorso tra due squadre: Juve e Juve".

