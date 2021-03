Due vittorie e due pareggi per i bianconeri in nazionale

I risultati di ieri sera dei bianconeri con le loro rispettive nazionali

TORINO - Il sito web ufficiale della Juventus ha pubblicato un articolo-recap sui match giocati ieri sera dai bianconeri nelle loro rispettive nazionali: "Una "cifra tonda" e un gol per i bianconeri impegnati ieri con le loro Nazionali. La cifra tonda è quella di Bonucci, che ha toccato quota 100 in maglia azzurra. A Parma gli Azzurri hanno battuto l'Irlanda del Nord per 2-0, con reti di Berardi e Immobile: in campo titolare, oltre a Leo, Giorgio Chiellini. Entrato a partita in corso Federico Chiesa. Vittoria per 1-0 nel girone B per la Svezia di Kulusevski, in campo dal primo minuto, contro la Georgia a Stoccolma. Due pareggi invece per la Spagna, sempre nel girone B, a Granada (1-1 vs Grecia, gol di Morata) e, per il girone I, per la Polonia in trasferta in Ungheria (3-3, Sczcesny titolare)". Leonardo Bonucci che ha festeggiato la presenza numero 100 in Nazionale: "Con la partita Italia-Azerbaigian, Leonardo Bonucci ha centrato un altro importante obiettivo della sua carriera che lo colloca tra i grandi del calcio italiano: 100 presenze con la Nazionale.