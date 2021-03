Drenthe: “Quando CR7 era al Manchester, Ramos imitava le sue punizioni. Appena arrivò a Madrid smise di farlo…”

L'ex terzino del Real ha parlato di CR7

Nella serata di ieri la Juventus ha ottenuto 3 punti preziosissimi per quello che sarà il proseguo della stagione. I bianconeri infatti si trovano di fronte ad un bivio, dove un ennesimo passo falso potrebbe far uscire definitivamente la Vecchia Signora dalla corsa scudetto e a quel punto, bisognerà fare i conti con le antagoniste per ottenere un posto in Champions. Ma di Champions ce n'è ancora una da giocare e bisognerà aspettare il 9 marzo quando all'Allianz Stadium i ragazzi di Pirlo riceveranno il Porto di Conceicao, dove si partirà dal 2-1 dell'andata in favore dei portoghesi. Ma tornando alla gara vinta contro lo Spezia, i tifosi juventini possono fare nuovamente affidamento su Alvaro Morata, rientrato in forma smagliante dopo lo stop legato al virus trovando anche la via del gol, ma soprattutto c'è da registrare una prestazione sublime di Federico Bernardeschi che, non brillava cosi da ormai troppo tempo, confezionando anche due assist per i suoi compagni. Juve che potrà contare anche sull'usato sicuro, vale a dire CR7, il quale ha apposto la sua firma anche nel match di ieri, confermando sempre di piu quanto pesi la sua influenza sulle sorti dell'intera squadra.