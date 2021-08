Dragusin verso il Cagliari

Summit fissato con la società isolana

L'undici titolare sceso in campo sabato potrebbe essere quello che scenderà in campo conto i bianconeri di Udine, magari con qualche ritocco in qualche posizione. Uno potrebbe essere quello riguardante Aaron Ramsey, schierato davanti alla difesa ma che ancora non convince: per questo Allegri aspetta dal mercato l'arrivo di Locatelli, che sistemerebbe i gravi problemi che affliggono il centrocampo bianconero da molti anni. Oltre a Locatelli, il mercato dovrebbe regalare altri movimenti, ma non solo in entrata: la Juventus sta infatti lavorando per sfoltire la rosa, e per cercare la migliore sistemazione per alcuni dei suoi giovani più promettenti, in modo da poterli fare giocare con continuità.

Uno di questi è il centrale Radu Dragusin, difensore rumeno che si è messo in luce la scorsa stagione con Andrea Pirlo in panchina: Dragusin sarebbe il quinto centrale nelle gerarchie di Allegri, e mandarlo in prestito per crescere sembra la strada che i bianconeri hanno scelto per lui. In pressing sul calciatore c'è il Cagliari, che ha superato la concorrenza del Sassuolo e del Genoa. La Juventus e la società isolana hanno in programma un incontro, che potrebbe avvenire già oggi, per definire il passaggio del difensore in rossoblu: il giocatore lascerà Torino in prestito, per andarsi a fare le ossa e per tornare come protagonista della Juve che verrà.