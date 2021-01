Dragusin, rinnovo più lontano: un club pronto a strapparlo alla Juve

TORINO- Al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia la Juventus ha immediatamente riscattato la brutta sconfitta di San Siro di domenica scorsa, sollevando al cielo la nona Supercoppa Italiana della sua storia. I gol messi a segno da Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata nella ripresa hanno permesso alla squadra di Pirlo di superare il Napoli con il risultato di 2-0, portando a casa il primo trofeo stagionale. Una partita che potrebbe essere un punto di svolta in una stagione fin qui molto altalenante, che vede i bianconeri a -10 dalla vetta in campionato, ma allo stesso tempo ai quarti di Coppa Italia e agli ottavi di Champions League. Non c’è però solo il calcio giocato nei pensieri della Juve in questi giorni. Mancano infatti poco meno di due settimane alla chiusura della finestra di mercato e la dirigenza juventina lavora senza sosta al miglioramento della rosa.

Tra possibili acquisti, la società valuta anche le possibili cessioni da effettuare nei prossimi mesi. Tra i giocatori sulla lista dei partenti potrebbe esserci Radu Dragusin, giovane difensore della formazione Under 23 che ha già collezionato diversi minuti in prima squadra in questa stagione. Il 18enne rumeno è uno dei giovani sui quali la Juve vuole costruire il suo futuro, ma il contratto in scadenza a giugno non lascia certamente tranquilli i campioni d'Italia. Si lavora al possibile rinnovo, tenendo però d'occhio possibili offerte di altri club. Come riferito da Sky Sport, in particolare il Lipsia sarebbe pronto a mettere sotto contratto Dragusin, al quale sarebbe già stato offerto un ricco contratto da parte del club tedesco. Nelle prossime ore si attende la decisione del ragazzo in merito.