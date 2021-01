Dragusin: prima squadra e rinnovo del contratto

TORINO – La Juventus ha vinto ieri sera la partita contro il Genoa valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ai bianconeri sono serviti i supplementari ed un gol del giovane Rafia per sbrigare la pratica, e conquistare i quarti di finale della competizione. La Juventus ora affronterà la vincente della partita tra Sassuolo e SPAL in programma oggi, ma l’attenzione dei bianconeri è già rivolta al big match in programma domenica sera a San Siro contro l’Inter.

Ieri sera Andrea Pirlo, proprio in vista della partita con i nerazzurri di domenica, ha effettuato un ampio turn over, lasciando a riposo molti dei suoi big in vista dell’importante sfida in programma contro la squadra di Conte. Ieri sera così si sono visti in campo giovani come Portanova, Wesley, Dragusin e Rafia, con quest’ultimo che ha risolto la partita segnando il gol del 3-2 finale. Andrea Pirlo dopo la partita ha poi fatto i complimenti ai giovani per il loro esordio e la loro personalità, insistendo sulla bontà della programmazione bianconera per il futuro.

Uno di quei giovani che sembrano destinati a diventare nel futuro punti cardini della squadra bianconera è sicuramente il difensore classe 2002 Radu Dragusin. La Juventus, che ha prelevato il giocatore dalla Real Sport Bucares, vincendo la concorrenza di PSG e Real Madrid, punta molto sul ragazzo, che sta ripagando la fiducia a lui concessa dal tecnico e dalla società. Dopo l’esordio in Champions League e quello in campionato, il giocatore ha disputato ieri sera tutta la partita, infondendo sicurezza nel reparto. La Juventus si è già portata avanti con il ragazzo, offrendogli un rinnovo biennale del contratto dopo il salto in prima squadra. È probabile infatti che Andrea Pirlo lo utilizzi in pianta stabile da qui a fine stagione nella prima squadra, per farlo migliorare accanto ai senatori bianconeri.

