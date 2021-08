Dragusin conteso da Cagliari ed Hellas Verona

Radu Dragusin, difensore della Juventus, lascerà in bianconeri in questa sessione di mercato. Il centrale rumeno avrebbe chiesto ad inizio stagione più minuti a Massimiliano Allegri che però non sarebbe convinto del giocatore e avrebbe dato il via libera per cederlo in prestito, Nelle ultime settimane, l'Hellas Verona sembrava in club che era più avanti nelle trattative con la Juve e con l'agente del giocatore, ma poi in questi giorni sarebbe arrivato il blitz del Cagliari con il direttore sportivo Capozucca. Il giocatore sarebbe dunque convinto di trasferirsi in Sardegna per questa stagione.