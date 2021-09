Dragusin: “Bonucci e Chiellini ti dicono cose che non impari se non te le dice uno come loro”

Il difensore di proprietà della Juve ha parlato

redazionejuvenews

Radu Dragusin, difensore di proprietà della Juve attualmente in prestito alla Sampdoria, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione anche del suo recentissimo passato in bianconero: "E' un onore per me. Ringrazio il club e il presidente per questa opportunità. Tengo tanto a dimostrare quello che posso fare e di che pasta sono fatto. Le sensazioni sono buone non vedo l’ora di scendere in campo, conoscere tutti e iniziare a lavorare. La Juventus mi ha notato in nazionale, mi sembra. Mi hanno preso nel 2018 e sono da quattro anni in Italia. Sono veramente felice di essere qui. L'esordio è stato veramente bello per me, anche senza tifosi. Ho sentito la pressione. Alla fine è la Serie A, veramente emozionante.

Quali sono le mie qualità e cosa mi hanno insegnato Chiellini e Bonucci? Leggo bene le azioni, sono bravo in marcatura e ho tecnica. Mi sono allenato con i campioni d’Europa: Bonucci e Chiellini. Mi hanno sempre dato una mano. Ti dicono cose che non impari se non te lo dice uno come loro che è stato in campo. Gente come Quagliarella e Ronaldo ti fa crescere in allenamento. Perché puoi provare e sbagliare. Voglio crescere bene, aiutare la squadra e arrivare più in alto possibile in classifica. Voglio dimostrare quello che valgo".

Recentemente il suo agente ha parlato in merito all'esclusione di Dragusin dai titolari nel match tra Romania e Georgia ai microfoni di Pro Sport: "Il ct della Romania? Ha una vecchia mentalità, spinge la mediocrità, giudica un ragazzo che si allena con Bonucci e Chiellini e vale 3 milioni di euro su Transfermarkt. Senza offesa per i compagni di reparto… Racovițan è un ragazzo che mi piace, ma vale 25.000 euro su Transfermarkt e in due anni ha giocato solo 9 partite. È una vergogna. Dovrebbe dimettersi, perché non ha abbastanza polso per essere nella squadra nazionale. Sarabia gioca per la squadra nazionale spagnola. Quanto gioca per il PSG?".