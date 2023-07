Drago: “Kessiè alla Juve completerebbe un gran centrocampo”

Massimo Drago, ex allenatore di Franck Kessiè, ha detto la sua sul possibile trasferimento dell'ivoriano alla Juventus.

Massimo Drago, allenatore, ha detto la sua a Tuttojuve.com, parlando anche di Kessie. Ecco le sue parole: "Andrebbe a completare un grande centrocampo, è un giocatore che abbina alla grande quantità una discreta qualità. Franck ha nelle corde un bel po' di gol con i suoi inserimenti, per la Juve sarebbe un grande acquisto. Per me è un'ottima mezz'ala per i tempi di inserimento e la grande aggressività. E' quello il suo habitat naturale, lo vedrei bene al fianco di Rabiot. E con Rovella sarebbe un ottimo centrocampo.

E' un top player, nella maniera più assoluta. In Spagna, con un calcio differente, ha trovato qualche difficoltà, ma in Italia ha dimostrato di essere uno dei migliori nel suo ruolo. Lui non è che si impressiona davanti alle grandi platee, è un ragazzo di personalità e qualità.

Franck era un piccolo Calimero, mi era stato detto di insegnargli qualcosa. Dovevo prepararlo al ritorno all'Atalanta, per cui mi venne presentato come un difensore centrale. Non gli vedevo un grande futuro in quel ruolo, poi da centrocampista è riuscito a dimostrare tutto il suo valore. In quella stagione utilizzai sia il 4-3-3 che il 4-2-3-1: nel primo caso era una delle due mezze ali, nel secondo lo facevo giocare come interno. Rispondo citando la sua grande personalità, difficilmente nell'uno contro uno si fa saltare. In fase difensiva è davvero bravo, poi sul ribaltamento dell'azione è bravo a proporsi e ad inserirsi. E' un centrocampista totale, tutti i top club devono avere tra le fila un giocatore del genere".