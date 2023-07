Drago sicuro: “La Juve sarebbe la scelta giusta per Kessiè”

Massimo Drago, ex allenatore di Franck Kessiè, obiettivo della Juventus, ha detto la sua a Juventusnews24. Ecco le sue parole: "Quando è venuto da noi era un ragazzo che non aveva quasi mai giocato in sei mesi all’Atalanta. Mi venne presentato come difensore centrale, ma poi ho avuto l’idea di metterlo in mezzo al campo e da lì in poi ha svoltato. Era un ragazzo giovane, ma allo stesso tempo con tanta voglia di apprendere e di emergere a grandi livelli. E poi ha dimostrato di poterci riuscire. Diciamo che da centrale non aveva grande futuro, non avrebbe fatto una grande carriera. Lo osservai giocare in mezzo al campo in allenamento e in lui vidi la capacità di non farsi saltare in fase difensiva, ma anche quella di proporsi sempre in zona palla quando c’era bisogno di attaccare. Venne poi naturale cambiargli ruolo.