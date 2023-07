Dr. Tencone: “Pogba? Ha recuperato dall’infortunio con la Cremonese”

Non è una condizione così diretta, non è che se sei sereno guarisci prima e viceversa. Non c'è il minimo dubbio che possa esser difficile affrontare insieme dei problemi fisici e dei problemi personali, è un co-fattore di rischio ma non è quella la causa. Non è che ti fai male per quel motivo, per intenderci. Paura? Non l'aveva, altrimenti non sarebbe entrato nemmeno in campo. E' stato un anno difficile, quando si inanellano tutti questi problemi è poi difficile uscire da questo circolo vizioso.