Douglas Costa verso il ritorno in Brasile

Il calciatore vorrebbe tornare in patria al Gremio

redazionejuvenews

La Juventus non sta passando una grande annata, con i bianconeri che si trovano al terzo posto in classifica in Serie A, con dieci punti di distacco dall'Inter capolista, e con i sogni del decimo Scudetto consecutivo che sembrano sempre più remoti. La squadra guidata da Andrea Pirlo ha conquistato a gennaio la Supercoppa italiana e la qualificazione alla finale della Coppa Italia, che a maggio disputerà contro l'Atalanta, ma è stata eliminata dalla Champions League per mano del Porto, una debacle che ha lasciato un segno profondo nella squadra che si sta interrogando sul futuro.

Ieri, agli ordini del tecnico bresciano, i calciatori rimasti a Torino hanno riniziato ad allenarsi dopo i tre giorni di riposo concessi dal tecnico, e stanno iniziando a preparare la sfida della ripresa, che vedrà la Juventus scendere in campo nel derby contro il Torino allo Stadio Grande Torino. Una partita che i bianconeri non potranno sbagliare, cosi come tutte quelle fino a fine campionato, per non perdere le posizioni di testa e per cercare di raggiungere lo Scudetto.

Se il futuro prossimo si chiama Torino, per il resto la Juventus è un cantiere in divenire, con il mercato estivo che vedrà perseguire la strada presa nella scorsa sessione, con l'inserimento di giovani in rosa e lo sfoltimento di quei giocatori non più congeniali al progetto. Uno di quelli che partirà per lasciare Torino sarà sicuramente il brasiliano Douglas Costa: il giocatore è in prestito al Bayern Monaco dove, complice pure una frattura capillare al metatarso del piede destro, ha raccolto solamente 22 presenze, con un gol e tre assist, e il suo rientro a Torino in estate a fine prestito sarà probabilmente solo di passaggio. Alla Continassa vogliono infatti risparmiare i 6 milioni d’ingaggio più bonus che da contratto spetterebbero all’esterno fino al 30 giugno 2022, e in questo senso già sarebbe stato trovato un accordo con il Gremio per riportare il giocatore in Brasile, che però dovrà accettare una riduzione di stipendio.