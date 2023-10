Douglas Costa: “I tifosi della Juve sono i migliori del mondo. Spero…”

L'esterno brasiliano ha ribadito la sua intenzione di tornare in bianconero in un'intervista rilasciata all'esperto di mercato internazionale

Da semplice suggestione di mercato a vera e propria trattativa nascente nelle ultime ore. Douglas Costa vuole la Juventus. L’esterno brasiliano non chiude le porte a nessuna possibilità. Anzi, intervistato in esclusiva da Fabrizio Romano, l’ex calciatore del Bayern Monaco ha affermato: “Col controllo di Allegri questa Juventus può combattere per tutto. Io voglio essere uno dei suoi soldati per raggiungere i nostri obiettivi“.