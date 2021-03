Douglas Costa ringrazia Matuidi per la maglia: “Ora manca solo Higuain”

L'esterno brasiliano ha postato una foto sui social

Quella di ieri è stata una notte amarissima per tutto l'ambiente bianconero e che, molto probabilmente lascerà strascichi importanti da qui al termine della stagione. Proprio per questo ora la Vecchia Signora è chiamata a reagire e tentare di rimettersi in carreggiata per uno dei due obiettivi rimasti ancora alla portata della squadra allenta da Pirlo. Ci sarà infatti una finale di Coppa Italia da giocare contro l'Atalanta di Gasperini, oltre ad inseguire il sogno scudetto che, ad oggi sembra essere indirizzato verso Milano, sponda nerazzurra. I punti di distacco dalla squadra di Conte infatti sono 10, ma va considerato che la Juve deve sempre recuperare la sfida dell'andata contro il Napoli e soprattutto, che ci sarà uno scontro diretto da giocarsi all'Allianz Stadium. In virtù di tutto questo, i tifosi juventini possono si ritenersi delusi e amareggiati, ma guardando il bicchiere mezzo pieno, il primo trofeo a disposizione è stato gia messo in bacheca e altri due sono ancora ben raggiungibili. Come gia anticipato però, per lottarsela fino alla fine bisognerà trovare una scossa immediata, in un ambiente gia di per se demoralizzato ma che, sa rimettersi in piedi dopo ogni caduta.