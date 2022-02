Douglas Costa: “Voglio fare grandi cose e far tornare i Galaxy al top”

L'ex giocatore della Juventus ha parlato nel giorno della sua presentazione ai Los Angeles Galaxy, dove rimarrà in prestito fino al termine della stagione

La Juventus continua ad operare sul mercato, anche se quest'ultima manovra riguarda un giocatore ormai lontano da Torino da tempo. Il brasiliano DouglasCosta, culminata l'avventura con il Gremio con la retrocessione, è passato in MLS ai LosAngelesGalaxy, ed ha parlato nel giorno della sua presentazione: "Ho un passato importante, voglio scrivere il mio nome nella storia dei Galaxy. Per me è una sfida importante e bella da vivere. La squadra è di livello e possiamo raggiungere insieme obiettivi importanti. Le trattative con i Galaxy sono iniziate quando è finito il campionato brasiliano. Mi sono informato da subito e ho sentito solo cose positive di LA e della MLS. È una squadra vincente, anche se non lo fa da tempo: è una motivazione per cambiare le cose, per far tornare i Galaxy ancora al top. Qui in MLS ci sono giocatori che hanno fatto molto bene, come ad esempio Kakà. Voglio fare grandi cose anche io".