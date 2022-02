Douglas Costa ai Los Angeles Galaxy: arriva l’annuncio

Il calciatore di proprietà della Juventus, dopo l'avventura in Brasile con il Gremio ha deciso di passare nella MLS e di giocare con la maglia della squadra di LA

redazionejuvenews

L'ex calciatore della Juventus DouglasCosta, in prestito al Gremio, ha terminato la scorsa stagione in maniera turbolenta, litigando con i compagni e i tifosi. La squadra brasiliana è stata infatti costretta alla retrocessione dopo un campionato giocato sottotono, e i tifosi sono esplosi nelle proteste additando come principale colpevole il calciatore brasiliano della Juventus, reo di non aver reso come si aspettavano, e di non aver dato quanto poteva. Douglas Costa, nonostante le polemiche e le proteste dei supporter, aveva pubblicato un lungo post sul suo profilo Instagram nel quale aveva giurato amore al Gremio.

"Per prima cosa inizio questo post scusandomi dal profondo del mio cuore con la nazione del Grêmio! Come ogni uomo umile di carattere devo fare ammenda quando riconosco di avere torto... nonostante tutti i miei atteggiamenti, voglio chiarire che è tutta acqua passata.

Ho agito d'impulso e ho finito per insultare chi non lo meritava. Mi ha fatto molto male, ma è anche passato...

Oltre alle sincere scuse, voglio dire che ho parlato con il mio manager Junior Mendonza e ho deciso che rimarrò al Grêmio, e onorerò questa maglia, il contratto che ho firmato (rinunciando a molte cose), e lo farò donando il mio sangue e la mia vita fino a quando non torneremo al nostro posto… e non parlo solo della prima divisione, ma anche del Campionato Gaucho, Copa do Brasil, Campionato Brasiliano, Libertadores e Coppa del Mondo.

Douglas Costa 2022"

Sembrava quindi il giocatore potesse rimanere in Brasile per riportare il Gremio in Serie A, ma l'ex numero 11 della Juventus ha deciso di accettare la corte dei Los Angeles Galaxy e di spostarsi in America. Il giocatore, ancora di proprietà della Juventus, passerà in prestito per sei mesi ai Los Angeles Galaxy, che hanno aggiunto un accordo con i bianconeri, con la possibilità di prolungare il prestito per i prossimi due anni. Il club ha annunciato il giocatore con un Tweet, che è subito diventato virale tra i tifosi americani.