Douglas Costa lento e sovrappeso, il preparatore: “Lavoriamo per raggiungere il 100%”

Il preparatore dei brasiliani ha parlato della sua situazione

L'ex calciatore della Juventus Douglas Costa è tornato in Brasile a giocare al Gremio, dove probabilmente concluderà la sua carriera. Dopo tanti anni di alti e bassi in Europa, caratterizzati da una grande moltitudine di infortuni, il brasiliano è tornato in patria nella squadra che lo ha lanciato nel grande calcio. L'ex numero 11 della Juventus è sceso in campo contro il Recife nella partita di Serie A brasiliana persa dal Gremio per 1-0. Il numero 10 ha giocato la parte finale della partita, ma ciò che è saltato subito all'occhio è stata la sua forma fisica: lento e ingrassato, l'ex giocatore del Bayern Monaco dovrà adoperarsi per tornare in forma, come spiegato dal preparatore atletico della squadra brasiliana.

Parlando intervistato dai microfoni di GZH, il preparatore dei brasiliani Reverson Pimentael ha detto la sua sull'ex bianconero, indicando anche i tempi di recupero: "Il nostro primo obiettivo è quello di evitare a Douglas tutti quegli infortuni. Fino ad ora, posso dire che tutto quello che era stato programmato è stato seguito alla lettera. Lo prepariamo a giocare i primi 30 minuti, poi altri e così via. È stato valutato dopo una partita di giovedì e ha risposto bene potendo allenarsi normalmente il giorno successivo e il sabato. Non prova più dolore o stanchezza. Da quando ha iniziato ad allenarsi, Douglas non è mai stato fermo né ha avuto bisogno di fermarsi per il dolore. Un giocatore come lui ha le maggiori responsabilità e subisce una marcatura più forte. Stiamo lavorando per raggiungere gradualmente il 100%, perché stiamo creando una solida base che gli consenta di non infortunarsi più".

Una condizione da ritrovare per tornare a fare la differenza anche in patria: dopo l'avventura in Europa infatti il calciatore è desideroso di rifarsi anche in patria, dove le aspettative su di lui sono molto alte, e di dimostrare tutto il suo valore.