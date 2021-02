Dougals Costa: “Dybala il più forte a FIFA. Conte-Agnelli? Cose belle da vedere da fuori”

TORINO – La Juventus sta continuando la sua rincorsa al primo posto in classifica, e dopo aver conquistato la Supercoppa Italiana contro il Napoli e la finale di Coppa Italia grazie al passaggio del turno nella doppia sfida contro l’Inter, una vinta per 1-2 l’altra pareggiata per 0-0 a Torino, i bianconeri sono ora concentrati a ridurre il gap in campionato dalle milanesi. Il Milan dista infatti 7 punti, con l’Inter a cinque lunghezze: i bianconeri hanno una partita in meno delle milanesi, e potrebbero accorciare ulteriormente le distanze vincendo il recupero contro il Napoli, avversario domani nella partita di ritorno.

Chi sta passando questa stagione lontano dai colori bianconeri è il brasiliano Douglas Costa, che dopo vari tira e molla e trattative, è passato in prestito al Bayern Monaco, tornando in Baviera dove era già stato precedentemente. Il calciatore non sta trovando molto spazio, ma ieri è stato protagonista con i suoi compagni della vittoria del Mondiale per Club, che ha festeggiato ironicamente postando sul suo profilo Instagram.

Il giocatore, sempre attento a quello che succede sui social, è stato protagonista ieri sera di una chiacchierata con i suoi follower sul nuovo social network ClubHouse, sul quale ha risposto a molte domande, alcune sul suo futuro, altre sulla sua ex squadra, altre ancora sul suo momento e sul suo futuro professionale. Il brasiliano ha anche detto la sua sulla lite tra Antonio Conte e Andrea Agnelli, che ha caratterizzato il finale della semifinale di ritorno tra Juventus e Inter: “Io al Milan? Non lo so, nessuno mi ha chiamato. La lite Conte-Agnelli? Bella storia. A me non piace stare dentro a queste cose, ma da fuori sono belle da vedersi. Il calciatore più forte a Fifa? Dybala è il più forte di tutti. Il migliore allenatore che ho avuto è stato Pep Guardiola”.