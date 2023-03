Dott. Tencone: “Stagione travagliata per Paul, recupero in 20-30 giorni”

Fabrizio Tencone, dottore, ha detto la sua sull'ennesimo infortunio di Paul Pogba, parlando anche della stagione del francese.

redazionejuvenews

Fabrizio Tencone, medico, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando dell'infortunio di Pogba. Ecco le sue parole: "Con i tempi di recupero bisogna essere sempre molto cauti, ma in genere per la lesione di basso grado all'adduttore è recuperabile in 20/30 giorni. E' una stagione veramente travagliata per Paul, è partito tutto dall'infortunio al menisco che poteva esser facilmente risolvibile.

Purtroppo la scelta di posticipare ed evitare l'intervento si è rivelata negativa, le problematiche purtroppo si sono protratte per tutti questi mesi. Il menisco esterno, poi, in fase di recupero è sempre più complesso di quello interno. Tutto questo sovraccarica le 'strutture', il nuovo infortunio di Paul non è gravissimo ma è l'ennesimo stop che non ci voleva proprio in un percorso riabilitativo come il suo

Ricadute? Non sono naturali, ci tengo a precisarlo. In un periodo così lungo, in tutti questi mesi, può avvenire un sovraccarico a livello muscolare: magari non corre bene o ha ancora un po' di fastidio al ginocchio, per proteggersi inconsciamente potrebbe avere questi problemi. Paul è sempre stato bene, aveva avuto solo uno strappo muscolare ai muscoli posteriori della coscia ed era rientrato secondo i tempi previsti. Dal punto di vista fisico lo ricordo in ottime condizioni".