Dossena: “Mancini tecnico giusto per la Nazionale, bene Raspadori”

Beppe Dossena, ex calciatore, ha detto la sua sulla Nazionale italiana, parlando anche delle convocazioni e di Mancini.

redazionejuvenews

Beppe Dossena, ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni a "1 Football Club", parlando della Nazionaleitaliana. Ecco le sue parole: "In altri settori facciamo ancora fatica, siamo pronti per battaglie di un giorno, ma non per quelle più prolungate. Per quanto concerne la strategia, siamo ancora indietro. È necessario una rivoluzione culturale, oltre che l’intervento di persone competenti".

Sul nuovo corso: "Ci sono alcuni calciatori rilevanti come Raspadori, ma altri sono legati anche ai club, i quali tendono a fare bene. I calciatori chiederanno all’Argentina di saltare l’ultima di campionato prima del Mondiale…Mi auguro solo che siano notizie buttate al vento. Ci sono i presupposti per remare contro questo sport e i suoi valori. Avere pensieri legati al Mondiale è lecito, ma ci vuole tanto equilibrio per disputare le partite".

Su Mancini: "E' il tecnico giusto? Assolutamente sì, tendo a pensare che i ragazzi della Nazionale spesso non siano motivati. E quando non ci sono i presupposti per mandare in campo i giocatori determinati è difficile. Mancini ha vinto l’Europeo, ma dovrebbe essere attuato un cambiamento. Il calcio italiano è obsoleto, questa è una parte che andrebbe cambiata. Dovrebbe essere avviata una rivoluzione. Convocazioni? Spero di non assistere a spettacoli ai quali non vogliamo assistere".