Dopo il passaggio saltato all’Atletico, Kean rimane alla Juventus

La Juventus sta preparando la partita in programma contro l'Inter domenica sera a San Siro: i bianconeri arriveranno al Meazza da secondi in classifica con un punto di distacco dai nerazzurri, che contano però una partita in meno. La squadra di Allegri cercherà quindi tre punti per non perdere ulteriore terreno dai nerazzurri e per giocarsi al meglio le sue chance fino alla fine.