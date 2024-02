Dopo “AllegriOut” Times Square si schiera con il tecnico bianconero

La Juventus ha guadagnato un punto nelle ultime tre partite, mandando in fumo la rincorsa all'inter che era culminata con il meno uno dai nerazzurri: la squadra si torva ora infatti a sette punti di distacco dai nerazzurri, che contano anche una partita in meno e che potrebbero aumentare il loro vantaggio a dieci lunghezze.

Sono quindi piovute, dopo queste tre partite, critiche feroci da parte di alcuni tifosi nei confronti di Massimiliano Allegri , additato come primo responsabile del calo della squadra, tanto che a Times Square a New York , due tifosi avevano fatto passare sugli schermi pubblicitari la scritta "#Allegriout".

L'iniziativa è diventata subito virale, e la risposta è arrivata dagli stessi schermi. Non una, ma ben due dichiarazioni d'amore verso la Vecchia Signora ed il suo allenatore: prima un "Juventus Legend", con l'immagine di Allegri a campeggiare sugli schermi con un commento "405 partite. 267 vittorie. 11 trofei. Tra i 3 migliori allenatori che la Juve abbia mai avuto. L'unico allenatore a rappresentare bene la Juventus in Europa dai tempi di Lippi. Rispetto". Poi un altro messaggio dagli Juventus Official Fan Clubs of North America: "Forza Juventus, Forza Allegri. Fino alla fine"