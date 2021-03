Donny van de Beek: l’olandese potrebbe sbarcare a Torino. Occhio all’Inter

Il centrocampista olandese è scontento della sua permanenza in Inghilterra e potrebbe arrivare a Torino nella prossima estate.

redazionejuvenews

Già dalla scorsa stagione la Juventus ha intrapreso una virata giovanile, infatti l'obiettivo della dirigenza bianconera è quella di svecchiare la squadra e puntare sui giovani. Per questo motivo uno dei profili più interessanti che possano andare ad inserirsi nel progetto di Andrea Pirlo è quello di Donny van de Beek. Il centrocampista ex Ajax da tempo è seguito dalla Juventus e ora potrebbe davvero essere arrivata la svolta per il suo futuro. Anche perché Paratici già è a lavoro per rinforzare un reparto che ha diversi problemi e carenze.

Secondo quanto riporta il "Daily Mail" Donny van de Beek non si sente più a suo agio in Inghilterra e avrebbe chiesto un colloquio con il Manchester United per risolvere il contratto nell’immediato e rivedere le prospettive future. Dunque pare imminente la cessione del calciatore. L'olandese è malcontento del poco impego e quindi sarebbe pronto l’addio dopo poco tempo con i Red Devils. Tra i club che sono interessati al centrocampista c'è anche la Juventus che potrebbe tenare l'affondo decisivo per portarlo a Torino nella prossima estate.

Tuttavia la Juventus non è il solo club italiano interessato a Donny van de Beek. Alla finestra c'è anche l'Inter che potrebbe cogliere l'occasione nel caso si liberasse un posto nel reparto. Infatti in caso di cessione di uno o più calciatori neroazzurri, Marotta potrebbe tentare di mettere lo sgambetto alla sua ex squadra e soffiare l'olandese ai bianconeri. Dunque pare che la sfida tra Juventus e Inter sia destinata a proseguire anche dopo la fine del campionato. Ricordiamo che entrambe le squadre sono in piena corsa per la Serie A, con i nerazzurri in vantaggio di dieci punti e in un gran momento di forma nella lotta scudetto, mentre i bianconeri devono inseguire e hanno una partita in meno che devono recuperare il prossimo 7 aprile contro il Napoli.