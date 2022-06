Donnarumma: “Buona stagione al PSG. Navas? Siamo buoni amici”

Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG e della Nazionaleitaliana, ha rilasciato delle dichiarazioni al canale ufficiale del club francese. Ecco le sue parole: "È il mio primo campionato vinto, sono contento di averlo fatto con il Paris. È il decimo della storia del club, ci tenevamo tutti ed è stata una stagione importante. È stato un anno bello, cin momenti difficili come l'eliminazione in Champions che è stata dura da digerire, ma dovevamo andare avanti. La stagione rimane positiva, ora azzeriamo e guardiamo avanti. Dall'esterno possono dire che vincere la Ligue 1 è facile, ma non è così, noi che andiamo in campo sappiamo quanto serva il 100% ogni volta".