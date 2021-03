Donnarumma e Milan sempre più distanti: la Juve adesso ci crede

La Juventus potrebbe puntare a portare a Torino il portiere rossonero

redazionejuvenews

Juventus e Donnarumma non è un'operazione impossibile. Il rinnovo del portierone rossonero è in fase di stallo, infatti le due parti sono ancora ferme e sembra non esserci un punto di intesa tra l'offerta del club e la proposta del giocatore. È proprio in questa situazione precaria che la società bianconera potrebbe intervenire e cercare di stappare il gioiellino della nazionale italiana e portarlo a Torino. Il Milan infatti ha offerto 8 milioni di euro a stagione, che comunque sono molto vicini ai 10 milioni richiesti da Donnarumma. Tutti si aspettavano una accordo a metà strada invece che un totale nulla di fatto come rivelato dall’agente.

Fino a poco tempo fa non c'erano alternative valide per Donnarumma. Infatti, a parte PSG e Juventus che avevano mostrato interesse senza fare un'offerta, le atre squadre seguivano le vicende da lontano. Ma la passività del Milan pare abbia spinto Mino Raiola, che è l'agente del portiere, a chiedere alle società interessate di avanzare una proposta. Per Il momento, comunque, la società parigina e il DS Leonardo sono fermi, per evitare presumibilmente screzi con il club milanese. Ma quella italiana, legata alla Juve, è aperta.

Infatti la Juventus ha fatto un importante e deciso passo avanti oltre la manifestazione d’interesse. Per il momento non sono emerse proposte economiche, ma Raiola pare essere al corrente del fatto che la società bianconera è pronta ad accogliere le richieste del giocatore e a garantire all'utente il corrispettivo nella misura desiderata. In caso di arrivo di Donnarumma, andrebbero via sicuramente sia Szceszny che Buffon, quest'ultimo probabilmente saluterebbe a prescindere. Paratici e Nedved, dunque, hanno tutte le carte in regola per strappare il giocatore ai rossoneri e mettere a suo agio Raiola. Chissà se Gigio indosserà per davvero la maglia bianconera nella prossima stagione che si spera sarà quella del riscatto della Juve.