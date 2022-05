Donnarumma: “Di Chiellini ci mancherà tutto. Su Di Maria…”

Il portiere della nazionale azzurra ha parlato oggi in conferenza stampa a Coverciano, in vista della sfida dell'1 giugno contro l'Argentina.

Ieri in finale di Champions è stato protagonista il portiere del Real Madrid : "Ieri ho visto la gara e ha disputato una partita incredibile, ha tenuto in piedi il Real Madrid fino all'ultimo. Mi ha fatto un po' effetto, potevamo esserci noi, ma purtroppo il calcio è così . Oggi Courtois è il miglior portiere in Europa ".

Una stagione complicata a Parigi: "Far parte di una società del genere e di una squadra del genere ti aiuta tanto, alternarsi per un portiere non è semplice ma questa stagione mi ha aiutato da tutti i punti di vista. Non è stato un anno facile, ma sono sempre io e lavoro sempre al massimo. Sono sempre a disposizione della squadra, dell'Italia. Non c'è alcun problema, dobbiamo solo ripartire e farlo al meglio. Fallo di Benzema? Per me lo era...".