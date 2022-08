Donati: “Juve favorita se Pogba e Di Maria fossero sempre al top”

La prima giornata di Serie A ha visto una netta differenza fra le big e le altre squadre. In un primo turno senza pareggi, tutte le squadre che erano arrivate ai primi posti della classifica sono partite con i tre punti. Così ha fatto anche la Juventus , che ha battuto per 3-0 il Sassuolo all'Allianz Stadium. I bianconeri hanno avuto la meglio sui neroverdi grazie al gol di Angel Di Maria e alla doppietta di Dusan Vlahovic , mettendo il primo tassello di questa nuova importante stagione.

Per fare il punto sul campionato, Massimo Donati, ex giocatore del Milan e opinionista di Dazn, è intervenuto a 1 Football Club, su 1 Station Radio. Proprio sui rossoneri e sull'Inter, queste sono state le sue parole: "Quando cambi poco sei sempre avvantaggiato, e se parti con lo Scudetto cucito sul petto è tutto più facile. Ovvio che le altre si sono tutte rinforzate, mi aspetto un campionato equilibrato e non si possono fare previsioni. Abbiamo visto il ritorno di Lukaku che, per me, è determinante per l’Inter. Parliamo di uno che fa reparto da solo e sposta gli equilibri".