Donadoni: “Pirlo intelligente, sono convinto possa recuperare in classifica. Non si nasce imparati, gli errori fanno migliorare”

TORINO – La Juventus ha ripreso la sua marcia dopo la brutta battuta d’arresto arrivata nella partita contro l’Inter, persa per 2-0 a San Siro, con i bianconeri che a Milano hanno messo in campo la peggiore prestazione della stagione. La vittoria della Supercoppa di mercoledì ha risollevato il morale dei bianconeri, che ora puntano nuovamente a ridurre il gap dalla vetta, che in campionato dista dieci lunghezze, con la squadra di Torino che deve però recuperare ancora una partita.

Già da domenica contro il Bologna all’Allianz Stadium gli uomini di Andrea Pirlo dovranno dare continuità alla partita disputata contro il Napoli mercoledì, e della partita ha parlato anche l’ex allenatore rossoblu Roberto Donadoni, intervistato dai microfoni del quotidiano Libero: “Pirlo? Intanto ha centrato un primo traguardo importante vincendo la Supercoppa. Allenare la Juve è una grande occasione e opportunità per Andrea: non capita spesso di iniziare dal gradino più alto. Deve giocarsi le sue carte ma sono convinto possa fare bene e recuperare in classifica, perché è un ragazzo intelligente. Gli alti e bassi? Non si nasce, come si suol dire, “imparati” e all’interno di un nuovo percorso si può anche inciampare, è normale. Anche gli errori servono per fare esperienza e migliorare.”

“Perchè rifiutai la Juve da giocatore? All’epoca la Juve era una squadra formidabile e in grandi rapporti con il club di Bergamo, ma il mio cuore batteva per i rossoneri e scelsi di inseguire il mio sogno. Non fu affatto facile dire di no alla Juve e per molti sembrava un azzardo, visto che il Milan era lontano dai primi posti e Berlusconi era appena arrivato. Invece sì è rivelata la scelta vincenteai quali ha parlato della Juventus.”

