Donadoni: “Penso che la Juve abbia voglia di risalire ancora”

Roberto Donadoni è intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Sport, su Radio Rai, per parlare dei temi legati al campionato. L'ex ct della Nazionale ha detto la sua anche sulla stagione della Juventus: "Al di là di tutte le problematiche, è innegabile il fatto che se consideriamo i punti fatti in campionato sarebbe sotto al Napoli. La classifica non sarebbe così penalizzante senza il -15. Quando giochi in una situazione del genere, da un punto di vista psicologico qualche contraccolpo ce l'hai".