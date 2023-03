Doan: “La Juve non è solo Di Maria, il loro obiettivo è l’Europa League”

Sanzioni della Juve? Non ci penseremo affatto, ovviamente conosciamo la loro situazione e sappiamo che vorranno giocare in Champions la prossima stagione. Per questo motivo, il loro obiettivo è la vittoria dell'Europa League. Ma questa è la loro situazione, sappiamo che daranno tutto e quindi dobbiamo essere pronti per questo. Ma non pensiamo troppo alle sanzioni della Juventus.

Di Maria? È un buon giocatore, questo è certo, ma come dicevo non c'è soltanto lui. La Juve è composta da molti buoni centrocampisti, ci sono giocatori offensivi ed esterni buoni. Dovremo stare attenti a tutti. Se Kostic ha fatto bene ad andare in Serie A? Non lo so, perché questa è stata una sua decisione. L'unica cosa che so è che lui ha giocato al Groningen come me, spero possa far bene nel campionato italiano e avere successo.. Dalle prossime partite, non contro di noi".