Djemba-Djemba ricorda lo United: “Kean era durissimo con Ronaldo, pensava che..”

Il calciatore ha parlato del suo periodo in Inghilterra

L'ex calciatore del Manchester United Eric Djemba-Djemba ha parlato intervistato dia microfoni di BettingApps del suo passato nei Red Devils, ricordando il rapporto tra Roy Keane e Cristiano Ronaldo: il calciatore irlandese, sentore della squadra di Ferguson, aveva preso sotto la sua protezione il calciatore portoghese, che cercava anche di tenere in riga, vista l'esuberanza caratteristica della gioventù di CR7: "Posso tranquillamente dire che Keane era durissimo con Ronaldo, sia in campo che in allenamento, perchè voleva che Cristiano migliorasse . E Keane sapeva che poteva diventare ancora più forte di quanto già non fosse e arrivare al livello in cui è ora. Avere qualcuno come Keane che si arrabbiava con lui ha sicuramente aiutato a lungo termine Ronaldo a trasformarsi nel calciatore che tutti conosciamo".

Discorso diverso per il brasiliano Kleberson, che a Old Trafford non è riuscito a lasciare il segno, come continua a testimoniare lo stesso Djemba-Djemba: "Kleberson sembrava ti facesse sempre un favore a scendere in campo e voleva giocare lentamente. Mi ricordo che in una partita di Champions siamo scesi negli spogliatoi e c'era Keane che gli urlava contro. "Ti devi svegliare, devi dare tutto, devi contrastare gli avversari! Perchè non ti va di giocare? Hai appena vinto il mondiale, che ti è successo? Devi giocare meglio!". Ed era una scena spaventosa dal punto di vista di Kleberson. Che però rideva sempre e rideva anche mentre Keane gli diceva quelle cose. Il che faceva arrabbiare Roy ancora di più!".