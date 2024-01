Djalò domani sarà a Torino: niente prestito, resterà agli ordini di Allegri

Saranno giorni emozionanti quelli che vivrà Djalo a partire da domani, quando sbarcherà a Torino . Dopo la cessione di Ranocchia al Palermo la Juve è pronta a ufficializzare il colpo per la difesa. i bianconeri, per rispettare l'indice di liquidità, dovevano aspettare di incassare la cifra del trasferimento dell'ex Empoli per poi reinvestire la cifra per il centrale portoghese.

Djalo, come sottolineato da Tuttosport, ha avuto il via libera per partire e lunedì mattina svolgerà le visite mediche al J Medical. L’ipotesi prestito non è mai stata presa in considerazione, anzi. L’intenzione di Djalo era proprio quella di arrivare alla Juve per restare da subito alla corte di Allegri. E così sarà.