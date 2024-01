Djalò in arrivo: cosa manca e gli ultimi dettagli sul costo dell’operazione

Il sorpasso all’Inter è cosa fatta: decisiva la volontà della Juve di accelerare per assicurarsi questo giocatore reduce da un grave infortunio ad un ginocchio (non gioca dallo scorso marzo), ma sul taccuino di tutte le grandi d’Europa. Alla Juve, Djaló riprenderà confidenza con il campo e diventerà l’erede di Alex Sandro, in scadenza e destinato a salutare in estate.