Discreti: “Il campionato della Juve è finito il giorno della penalizzazione”

Stefano Discreti, giornalista, ha detto la sua a TMW Radio, parlando della Juventus. Ecco le sue parole: "Il campionato della Juve è finito il giorno della penalizzazione. Non sai per cosa stai giocando in realtà. La partita di ieri ti ha dato un bel Vlahovic, ma per il resto è un buon allenamento la Serie A. I due obiettivi per la Juventus sono le due coppe. In campionato fai più punti che puoi perché non si sa che succede, ma non sai per cosa lotti, è surreale. La Juve sulla carta, a pieno organico, è una delle migliori rose. Se la sblocchi, poi è difficile giocarsela con la Juve. E' proprio questo il problema.