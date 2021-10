Dionisi: “I tifosi del Sassuolo se lo ricorderanno a lungo”

L'allenatore del Sassuolo ha parlato al termine della storica vittoria contro la Juve.

SULLA GARA - "Abbiamo fatto una partita ottima nel primo tempo e un po' più difensiva nel secondo tempo. Oggi abbiamo visto la forza della Juventus, ma siamo stati premiati per le partite nelle quali abbiamo giocato bene ma non abbiamo ottenuto il risultato desiderato. Una vittoria è bella a prescindere, qui non pensavamo neanche di poterla ottenere. All’inizio abbiamo lavorato col centrocampo a due, dando continuità a quello che è stato fatto l’anno scorso. Poi, avendo giocatori bravi sugli esterni, dobbiamo sfruttarli al meglio. Il centrocampo a tre è una conseguenza delle nostre caratteristiche e di un certo equilibrio. Non dico che vale doppio, però i tifosi del Sassuolo se lo ricorderanno a lungo. Dobbiamo essere noi bravi non a dimenticarla ma a mettercela alle spalle per pensare alla prossima.