Dionisi: “Domani sarà difficile perché la Juve sul mercato si è rinforzata…”

Il tecnico del Sassuolo ha parlato

redazionejuvenews

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Coppa Italia contro la Juventus: "Tirare in porta? Lo dico dall'inizio della stagione, non è una cosa che mi preoccupa ora dico davvero, dobbiamo tirare fuori di più e piano piano ci riusciremo. Non sono preoccupato, non è una storia di condizione che a gennaio e febbraio le statistiche e lo storico dicono qualcosa, questi problemi, o meglio questa poca continuità nella volontà di dimostrare che vogliamo vincere la partita ce la portiamo avanti dall'inizio e di questo sono molto contento e soddisfatto.

Vincere la partita passa dal vincere un contrasto ma non rinunciamo mai a giocare, nemmeno domenica lo abbiamo fatto, perché se una squadra calcia 27 volte non si può parlare di prestazione negativa con la palla, la nostra prestazione è stata negativa senza palla e approssimativa delle volte con la palla e questo passa dalla nostra testa, ma sono io che devo migliorare la testa della squadra ed è per questo che sono arrabbiato ma non preoccupato e per questo motivo lavoreremo d i più nei prossimi giorni.

Sarà più facile o difficile rispetto alla gara di campionato di Serie A? Sarà più difficile perché la Juve sul mercato si è rinforzata ha preso Zakaria e Vlahovic, è cambiata, e poi è una partita secca in casa della Juve, con i propri tifosi e con entusiasmo ma questo dovrà essere uno stimolo per noi e per cercare di fare bene. Abbiamo poco da perdere ma vogliamo passare il turno. A detta di tutti siamo battuti ma non lo siamo. Tanti giocatori del Sassuolo hanno tanto mercato? Il mercato del Sassuolo è stato futuristico, non è stato per pensare solo al presente, ma ci sta che società come il Sassuolo che è più lungimirante delle altre lo possa fare".