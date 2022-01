Dionisi: “Allegri è quello che a livello umano mi ha colpito di più. Su Scamacca…”

Il tecnico del Sassuolo ha parlato

Alessio Dionisi , allenatore del Sassuolo , ha parlato ai microfoni di AM di vari argomenti che interessano anche la Juventus . Di seguito riportiamo le sue parole: " Raspadori? Lo paragonerei a una macchina tedesca o svedese, quelle super affidabili, di alta qualità e full optional . Giacomo, seppur giovanissimo, è un trascinatore. Ha una mentalità fuori dal comune: spero si sparli tanto di lui nei prossimi mesi, vorrebbe dire che sta continuando a fare bene. Nel suo caso non mi spaventa il caso mediatico, Raspadori è bravissimo a gestirsi dentro e fuori dal campo.

Futuro di Berardi e Scamacca? Non sono preoccupato per i tormentoni di mercato, mi auguro di godermeli almeno fino a giugno. Berardi è il nostro top player. Scamacca ha qualità notevoli, ma deve imparare a convivere con i momenti positivi e negativi. Se Gianluca in futuro non diventerà il centravanti dell’Italia, mi arrabbierò con lui. L'avversario più forte? Dzeko è l’avversario che mi ha impressionato maggiormente. Fa sembrare tutto facile. È un 9 e un 10 allo stesso tempo. Un voto al girone d’andata del Sassuolo? 7-. Il meno è per la sconfitta contro il Bologna e per avere lo stimolo, nei prossimi mesi di cancellarlo ed arrivare a giugno con un 7 pieno.