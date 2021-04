Dimissioni Agnelli, arriva la smentita

Il presidente bianconero si dimette nel pieno del caos Superlega

L'uragano della Superlega che ha sconvolto il mondo del calcio nelle ultime ore continua a produrre i suoi effetti. Alcune voci in serata avevano parlato delle dimissioni di Andrea Agnelli. Il numero uno bianconero, in prima linea al fianco di Florentino Perez nella tentata rivoluzione del calcio europeo, manterrà però il suo posto al comando della Juventus. La smentita, arrivata poco fa dalle testate più autorevoli, non mette però al sicuro l'ipotesi Superlega. La forte presa di posizione nei confronti di UEFA e FIFA, che dovrebbe portare alla creazione di una nuova competizione riservata all'élite del calcio europeo, ha scatenato violente reazione da parte delle federazioni, oltre che dell'opinione pubblica. L'ipotesi Superlega sembrerebbe andare verso il naufragio. I vacillamenti di Chelsea e Manchester City avrebbero scatenato un effetto domino sull'intera operazione, che ora potrebbe risolversi in un nulla di fatto.

I rappresentanti dei dodici club fondatori si riuniranno in tarda serata per decidere delle sorti di questa neonata competizione, che ora più che mai rischia di cessare di esistere prima ancora di cominciare. In tal caso, dimissioni o meno, la posizione di alcuni presidenti delle big d'Europa - Juve compresa - resta complicata. I contrasti con UEFA e FIFA, dopo le dichiarazioni fatte pervenire da entrambe le parti negli ultimi due giorni, sembrerebbero davvero difficili da ricomporre. È proprio per questo motivo che si è arrivati a parlare di dimissioni da parte di Agnelli. Dunque, anche se bisognerà attendere novità dal summit della Superleague, non sembrerebbe essere in atto nessuna rivoluzione in casa Juve. Discorso diverso per quanto riguarda il Manchester United, il cui vicepresidente esecutivo Ed Woodward ha confermato che lascerà l'incarico alla fine del 2021. Per il momento, l'unica posizione a saltare in seguito al caos Superlega è stata quella di José Mourinho. Il tecnico portoghese è stato esonerato dal Tottenham apparentemente a causa di una differenza di vedute sulla nuova competizione.