Dimas: “Juventus? Inizio di stagione pessimo. La rosa è buona”

Manuel Dimas , doppio ex della sfida tra Juventus e Benfica , ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando dei bianconeri. Ecco le sue parole: "È stato un inizio di stagione pessimo: tante novità nel mercato estivo, troppi giocatori infortunati e qualche difficoltà per trovare il sistema giusto per giocare. L'unico modo per guarire è risolvere questi problemi e iniziare a vincere le partite. La rosa è a mio parere buona , quindi penso che sia solo questione di tempo per vedere la Juve tornare al livello desiderato dai tifosi".

Sulla gara di andata: "Ero consapevole delle potenzialità della squadra di Schimdt, la Juve non era in un buon momento e lo ha poi dimostrato in campo. I bianconeri erano riusciti a partire forte e a trovare il vantaggio, ma al Benfica è bastato trovare il gol del pari per indirizzare la partita. Ho visto davvero un buon calcio, offensivo e con molte occasioni non capitalizzate. In effetti, la vittoria dei lusitani è stata del tutto meritata".