Dimas: “Juve? Stagione da 3. Vorrei vedere Zidane in bianconero”

Manuel Dimas , ex calciatore della Juventus , ha detto la sua a Tuttojuve.com, parlando della stagione bianconera. Ecco le sue parole: "Il mio voto è 3, è molto basso ma non può esser diverso. La Juve è il miglior club italiano, ogni anno cerca di vincer qualcosa e le aspettative sono sempre molto alte a tal proposito. La rosa era di livello, purtroppo non è andata bene. La responsabilità è di tutti, anche della società. In un club così grande non possono esistere responsabilità individuali: non si vince mai da soli, il merito è sempre del collettivo.

Penalizzazione? Credo che ci siano regole e ogni club le deve rispettare. Non importa chi sei o come ti chiami, se ci sono le prove devi accettare la sanzione. Penso che sia il tempismo perfetto per un cambio in panchina, ci vuole novità per ripartire bene. E anche per Allegri, penso che sarebbe bello partire e andare a caccia di una nuova sfida. Ci sono tanti bravi allenatori in giro e all'altezza per la Juve, ma se c'è proprio un nome che vorrei è quello di Zizou. Mi piacerebbe veder Zidane lì un giorno, spero possa accadere presto. Penso che in questa sessione di mercato, la società dovrà organizzare un vero e proprio rinnovamento. Mi piacerebbe veder puntare di più sui giovani italiani, che sono già a livello internazionale, piuttosto che profili stranieri che a volte possono ingannare l'immaginario collettivo.